بالصور .. قافلة رياضية من جامعة جنوب الوادي لتوعية المدارس ومراكز الشباب بقنا

نظمت كلية التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا في إطار خطة قطاع البيئة وخدمة المجتمع بالكلية القافلة الرياضية الأولى من مجموعة القوافل الرياضية بالمدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية وذلك لتنمية الوعي الرياضي والثقافة الرياضية لطلاب المدارس والهيئات الشباب والرياضية ذلك بمدرسة السيدة زينب بقنا في حضور منير عبد الغفور وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعماد وكيل المديرية يحيى عبد المطلب سيد المدير العام بالمديرية والدكتور أشرف محمد موسى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة البيئة وشئون المجتمع والدكتور أحمد كمال عميد كلية التربية الرياضية ، تضمنت القافلة ندوة للطالبات عن الثقافة الرياضية وأهميتها للطالبات وكذلك بعض الألعاب التمهيدية لتنمية القيادة والتبعية لديهم .