أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

بالصور .. قافلة رياضية من جامعة جنوب الوادي لتوعية المدارس ومراكز الشباب بقنا

Google+ Print
بالصور .. قافلة رياضية من جامعة جنوب الوادي لتوعية المدارس ومراكز الشباب بقنا بالصور .. قافلة رياضية من جامعة جنوب الوادي لتوعية المدارس ومراكز الشباب بقنا

قافلة رياضية من جامعة جنوب الوادي لتوعية المدارس ومراكز الشباب بقنا

نظمت كلية التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا في إطار خطة قطاع البيئة وخدمة المجتمع بالكلية القافلة الرياضية الأولى من مجموعة القوافل الرياضية  بالمدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية وذلك لتنمية الوعي الرياضي والثقافة الرياضية لطلاب المدارس والهيئات الشباب والرياضية ذلك بمدرسة السيدة زينب بقنا في  حضور منير عبد الغفور وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعماد وكيل المديرية يحيى عبد المطلب سيد المدير العام  بالمديرية والدكتور أشرف محمد موسى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة البيئة وشئون المجتمع والدكتور أحمد كمال عميد كلية التربية الرياضية ، تضمنت القافلة ندوة للطالبات عن الثقافة الرياضية وأهميتها للطالبات وكذلك بعض الألعاب التمهيدية لتنمية القيادة والتبعية لديهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا