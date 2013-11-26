عارضات الأزياء يتألقن بعيداً عن منصات العرض

تبهرنا عارضات الأزياء بسحرهنَّ الخاص الذي يطغى دوماً على منصَّات العروض العالميَّة، يمشين بثقة وجمال فيزدن من جمال الأزياء المعروضة، ولكن هل تساءلتِ يوماً كيف يظهرن بعيداً عن عروض الأزياء؟

لا يمكن أن يختلف اثنان على سحر العارضات وجاذبيتهنَّ الخاصَّة، وذلك ما يجعل ظهورهنَّ مطلوباً في مختلف المحافل ليتألَّقن على سجَّادتها الحمراء، فعلى سبيل المثال، شاهدنا أجمل العارضات بكامل زينتهنَّ على السجَّادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائيّ قبل أشهر، وكانت منهن: عارضة الأزياء المرحة Cara Delevingne التي خطفت الأنظار بفستان أسود من الدانتيل، و Karlie Kloss التي تألَّقت بفستان أبيض من الريش الناعم، بينما اختارت الجميلة السمراء Joan Smalls فستاناً رائعاً من تصميم Emilio Pucci.

تتمتَّع Naomi Campbell بجاذبيَّة خاصَّة بين عارضات الأزياء، وعلى الرُّغم من ندرة ظهورها على منصَّات العروض في الفترة الأخيرة، إلا أنَّها كانت متألِّقة في عدَّة مناسبات، ويمكن أن نقول أنَّ الأزياء البيضاء هي المفضَّلة لديها وفقاً لما شاهدناه في إطلالاتها العديدة، أمَّا صديقتها Kate Moss فعرفت بعشقها للون الأسود في جميع إطلالاتها.

يمكن أن نعطي لقب العارضة الأكثر أناقة للأستراليَّة Miranda Kerr، إذ جذبنا أسلوبها المتجدد سواءً على السجَّادة الحمراء أو في إطلالاتها اليوميَّة، لتكون العارضة المتألِّقة Karolina Kurkova في المرتبة الثانية.

شاهدي معنا أجمل عارضات الأزياء، وكيف تألَّقن بسحرهنَّ الخاص بعيداً عن منصَّات العروض.

سيعجبك أيضاً: