سامي الجابر: الهلال خسر جولة ولم يخسر الدوري

قال سامي الجابر المدير الفني للهلال أن فريقه خسر من النصر في قمة الجولة العاشرة من دوري عبد اللطيف جميل بسبب الأخطاء الفردية.

واستعاد النصر صدارة دوري عبد اللطيف جميل من الهلال بعد الفوز في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتصدر النصر البطولة برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال.

وقال الجابر عقب المباراة: "في البداية أبارك للنصر، ونحن خسرنا المباراة بأخطاء فردية، وهذه الأخطاء طبيعي أن تحدث لكن غير المقبول هو تكرار هذه الأخطاء".

وتابع "نحن لا نرضى بالأخطاء، ولكن للأسف في كل مباراة نتقبل هدفاً في شباكنا، ولكن الناس لا تركز على الإيجابيات مثلما تتحدث عن السلبيات، فالفريق حصل على عدة فرص طوال المباراة ولكن لم نستفد منها".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين وحذرتهم قبل المباراة من تكرار الأخطاء، والدوري يحتاج إلى جهد كبير ونفس طويل، وسنسعى لتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة وما زلنا في بداية المشوار، خسرنا جولة ولم نخسر الدوري".