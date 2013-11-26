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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس هيئة الاستعلامات

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استقبال المُحافظ للسفير

استقبال المُحافظ للسفير

استقبل اللواء أحمد القصاص مُحافظ الإسماعيلية بمكتبه السفير أمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للإستعلامات والوفد المُرافق له.

وتأتي زيارة رئيس الهيئة للإسماعيلية لافتتاح المؤتمر السنوي لمراكز النيل للإعلام علي مستوي جميع محافظات الجمهورية بحضور مُمثلي جميع المحافظات الذي يُنظمه المجمع الإعلامي بالإسماعيلية ويتناول عرض الخطة السنوية الجديدة وتقييم أعمال المرحلة المنتهية وإعداد المحاور الإعلامية للمرحلة المقبلة حول التثقيف السياسي وتفعيل المشاركة المجتمعية والعدالة الانتقالية.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية علي أهمية الرسالة الإعلامية ودورها في تصحيح المفاهيم وتقويم السلوكيات المجتمعية والتوعية بالمفهوم الحقيقي لمعني الحرية والديمقراطية وأهمية الفترة المقبلة من عمر وشرح أهمية الدستور الجديد لمصر ورسم خارطة الطريق ووضع البلد علي طريق الرخاء والتنمية الشاملة الحقيقية وتصحيح كافة المفاهيم المغلوطة وغرس روح الولاء والإنتماء في نفوس أبنائنا والاجيال الجديدة من أجل رفعة شأن مصر ورفع رايتها عالية خفاقة ومواجهة التحديات التي نواجها علي المستويين المحلي والعالمي.

رافق السفير علي النويهي وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإعلام الداخلي والدكتور ناجي الشهاوي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، ومدحت البيومي مدير عام مكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 

أثناء الجلسة

أثناء الجلسة

جلسة تجمع بين المُحافظ والسفير

جلسة تجمع بين المُحافظ والسفير

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