مانشستر سيتي مهتم بضم كاسياس

مدريد، (إفي): ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في ضم حارس ريال مدريد العملاق إيكر كاسياس، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشارت صحيفة (أس) على موقعها الإلكتروني إلى أن المان سيتي، الذي يدربه حاليا التشيلي مانويل بيليجريني، يود الحصول على خدمات كاسياس في يوليو المقبل لكي يلعب معه اعتبارا من الموسم المقبل.

وأضافت أن المان سيتي يواجه مشكلة في حراسة المرمى خلال الموسم الحالي، حيث بدأ بيليجريني الموسم بالحارس جو هارت ولكن أداءه لم يلق استحسان المدرب الذي طالبه على الملأ بتحسين مستواه.

وخاض هارت أول تسع مباريات من البريميير ليج وثلاثة في دوري الأبطال مع مانشستر سيتي وهز شباكه خلالها 12 هدفا، ولكن المدرب قرر تغييره في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي والدفع بالحارس الروماني كوستيل بانتيليمون الذي لم تهتز شباكه سوى بثلاثة أهداف خلال ست مباريات.

لذا طالب بيليجريني بالتعاقد مع حارس مرمى جديد الموسم المقبل، ويعد كاسياس أبرز من يرغب في الحصول على خدماتهم لاسيما وأنه عمل معه خلال تدريبه للريال في موسم 2009-2010.

ومن المعروف أن كاسياس يجلس على مقاعد البدلاء في الليجا بينما يلعب كأساسي في بطولتي دوري الأبطال الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، وفقا لقرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي.

وكان كاسياس قد صرح مؤخرا بأنه سيعيد التفكير حول مستقبله إذا استمر الوضع كما هو عليه في الملكي، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن الريال وهو الذي يعد واحدا من أبرز رموزه.