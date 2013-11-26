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كهربا: سأحضر مباراة بازل وتشيلسي من الملعب لتشجيع صلاح والنني

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كهربا: سأحضر مباراة بازل وتشيلسي من الملعب لتشجيع صلاح والنني كهربا: سأحضر مباراة بازل وتشيلسي من الملعب لتشجيع صلاح والنني

كشف محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب لوزيرن السويسري أنه سيسافر لحضور مباراة بازل وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء من الملعب.

ويستقبل بازل - الذي يضم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني - نظيره تشيلسي على ملعبه في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال كهربا لـFilGoal.com "سأخوض مران فريقي صباح اليوم قبل أن أسافر إلى بازل لحضور مباراة تشيلسي".

وتابع "وعدت زملائي صلاح والنني بمساندتهم في هذه المباراة الهامة، فهم لديهم طموح كبير في بلوغ الدور المقبل".

ويحتل بازل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة عن شالكه صاحب المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

ويأمل الثنائي المصري في تحقيق إنجاز تاريخي بقيادة بازل للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

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