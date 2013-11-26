تطوير برنامج كوميبوتر يمكنه التنبؤ بنوبات الصرع

نجح فريق من الباحثين فى تطوير " نموذج حسابى" على أحد برامج الكومبيوتر يمكنه التنبؤ بدقة عن ظروف حدوث نوبات الصرع فى محاولة لتجنب حدوثها .

ووفقا لأحدث الإحصاءات والتقاريرالصادرة عن "مركزالوقاية ومكافحة الأمراض" هناك نحو 2,7 مليون بالغ و 467,711 ألف طفل يعانوا من نوبات صرع واحد من الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعا التى تسببها اضطرابات مؤقتة للخلايا العصبية فى المخ .

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى أجريت فى هذا الصدد أن الاضطرابات العصبية التى تصيب خلايا المخ تعرض المريض لنوبات الصرع التى غالبا ما تستمر لبضع ثوان إلا أنها فى بعض الحالات قد تمتد إلى بضع دقائق .

وأشار"شوى وانج"أستاذ مساعد فى هندسة نظم التصنيع الصناعية فى جامعة "نيويورك " الأمريكية إلى أن النموذج الحسابى المطور يمكنه التنبؤ بحدوث نوبات الصرع عن طريق تحليل قراءات وذبذبات خلايا المخ مشددا على أن التحدى الذى وقف أمام الكثيرين حول إمكانية التنبؤ بحدوث هذه النوبات هو حدوثها بطريقة تختلف عن الأخرى فى كل مرة تحدث فيها حيث يعانى بعض المرضى من أكثر من نوبة فى اليوم الواحد فى الوقت الذى قد تمر سنون كثيرة قبل حدوث النوبة الثانية بين البعض الآخر .

وأكدت التجارب الأولية على دقة هذا النموذج الحسابى على دقته بنسبة 70 % فى التنبؤ بالنوبات قبل حدوثها.