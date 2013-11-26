أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو وفاران خارج حسابات ريال مدريد أمام جالاتاسراي

Google+ Print
رونالدو وفاران خارج حسابات ريال مدريد أمام جالاتاسراي رونالدو وفاران خارج حسابات ريال مدريد أمام جالاتاسراي

مدريد، (إفي): خاض فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره التركي جلطة سراي في دوري الأبطال غدا الأربعاء، دون مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافعه الفرنسي رافائيل فاران.

وانضم اللاعبان إلى سامي خضيرا وفابيو كوينتراو، اللذين يتدربان في صالة الألعاب الرياضية.

ولم تعلن بعد قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في المباراة المرتقبة غدا على ملعب الملكي، لكن مشاركة كريستيانو وفاران في الجولة الخامسة من دوري الأبطال الأوروبي تبدو مستبعدة بعض الشيء.

وشارك جاريث بيل وتشابي ألونسو، في المران الجماعي للملكي اليوم بعد أن غابا عنه أمس، وخاض حراس الملكي الأربعة، إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وتوماس ميخياس وخيسوس، مرانا خاصا تحت قيادة مدرب حراس مرمي ريال مدريد، ويليام فيكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع