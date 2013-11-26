رونالدو وفاران خارج حسابات ريال مدريد أمام جالاتاسراي

مدريد، (إفي): خاض فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره التركي جلطة سراي في دوري الأبطال غدا الأربعاء، دون مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافعه الفرنسي رافائيل فاران.

وانضم اللاعبان إلى سامي خضيرا وفابيو كوينتراو، اللذين يتدربان في صالة الألعاب الرياضية.

ولم تعلن بعد قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في المباراة المرتقبة غدا على ملعب الملكي، لكن مشاركة كريستيانو وفاران في الجولة الخامسة من دوري الأبطال الأوروبي تبدو مستبعدة بعض الشيء.

وشارك جاريث بيل وتشابي ألونسو، في المران الجماعي للملكي اليوم بعد أن غابا عنه أمس، وخاض حراس الملكي الأربعة، إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وتوماس ميخياس وخيسوس، مرانا خاصا تحت قيادة مدرب حراس مرمي ريال مدريد، ويليام فيكي.