الأزهر الشريف يدين منع المسلمين في أنجولا من ممارسة شعائرهم الدينية

أدان الازهر الشريف بشدة منع المسلمين في انجولا من ممارسة شعائرهم الدينية، معربا عن بالغ القلق لما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام السلطات الأنجولية بحظر الإسلام على أراضيها، وايضا قيامها مؤخرا بهدم مسجد في بلدية فيانازانغو في لواندا العاصمة.

وناشد الأزهرالشريف، في بيان له اليوم، الحكومة الأنجولية أن توضح الأمر وتحدد موقفها صريحاً وواضحاً، وان تتعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل التي تزيد المواقف تعقيدا. كما دعا المواطنين المسلمين في أنجولا لأن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية.

وطالب الأزهر المنظمات الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين واطلاع الحكومة الأنجولية على حقيقة الدين الإسلامي ودعوته للتعايش والتسامح و نبذه للعنف والتطرف.

وأعرب الازهر الشريف عن امله أن يكون ما تناقلته الأنباء عن هذا الأمر غير صحيح لأنه يتنافى مع الحرية الدينية وأبسط الحقوق الإنسانية و مبادئ التسامح والتعايش السلمي، وتمنى للشعب الأنجولي بكل طوائفه أن يتعايشوا بسلام وأخوة وأن ينبذوا كل محاولات التشرذم الطائفى , ومحاولات تمييز طرف علىطرف أو إقصاء طرف لحساب طرف آخر.

أ ش أ