الببلاوي يقرر صرف دفعة استثنائية لمرتبات عمال وبريات سمنود

عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لبحث مشاكل العمال في عدد من مواقع العمل والشركات ، حيث تم بحث مشكلة العمال المفصولين ، و تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير التضامن الإجتماعي تضم في عضويتها وزيري الاستثمار والقوى العاملة ، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، ورئيس اتحاد الصناعات ، من أجل حل هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن ، وبما يضمن حصول كل ذي حق على حقه بشكل عادل ومنصف .

وقد أكد رئيس الوزراء أنه لا صحة مطلقاً لما تردد من شائعات حول عزم الحكومة إعادة بيع شركة طنطا للكتان والزيوت إلى المستثمر الذي سبق له شراء الشركة ، أو إلى أي مستثمر آخر ، مشدداً على أن الحكومة قامت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بإلغاء قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد ، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري .

وناقش الاجتماع أوضاع شركة وبريات سمنود ، في ضوء متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بشأن الشركة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري حيث وافق رئيس الوزراء على صرف دفعة استثنائية لمرتبات عمال الشركة من صندوق إعانات الطوارئ للشهرين القادمين .

وكان قد تقرر خلال الاجتماع الذي عقد في 14 نوفمبر بشأن شركة سمنود تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة وزير التجارة والصناعة ، لتقييم الاستثمارات الموجودة ، وإيجاد تسوية لمديونيات الشركة مع البنوك الدائنة ، وتحديد قيمة الزيادة المطلوبة فى رأس المال من أجل إعادة تشغيل الشركة .

حضرالاجتماع وزراء التجارة والصناعة ، التضامن الاجتماعي ، الاستثمار ، والقوى العاملة ، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة .

أ ش أ