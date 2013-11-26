رئيس البريد: لست من "الإخوان".. ورأس مال المودعين 123 مليار جنيه

قال المهندس أشرف جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للبريد، إنه ليس "إخوان"، ولم يكن يوما عضوا بمكتب الإرشاد كما يدعى البعض، وأنه يعمل بالقطاع الحكومى منذ عهد حكومة عاطف عبيد وحتى الآن.

وأوضح جمال الدين، فى لقاء صحفى، الثلاثاء، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أنه كان قد رفض المنصب، بعد أن عرض عليه، ولكنه وافق عقب إصرار قيادات الوزارة، واشترط أن يتم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات حتى يكون هناك استقرار في العمل، وتوجيه رسالة طمأنة للعاملين، وليس تمنعا على المنصب.

وأضاف رئيس البريد، أن قيمة إيداعات المودعين زادت بمقدار 1.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضى بنسبة 31، 8 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مشيرا إلى زيادة رأس مال الموعين بنحو 11، 697 مليار حتى سبتمبر الماضى، حيث وصلت إلى نحو 123.7 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشار رئيس البريد إلى زيادة عدد حسابات المودعين إلى 782 ألف لتصل إلى نحو 22.5 مليون.

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