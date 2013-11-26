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الحكومة توقع على منحتين لتطوير النقل بـ1.3 مليون دولار

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الحكومة توقع على منحتين لتطوير النقل بـ1.3 مليون دولار الحكومة توقع على منحتين لتطوير النقل بـ1.3 مليون دولار

وقع دكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، مع مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة هارتويج شافير، على اتفاقيتى المنحتين المقدمتين من صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولى بمبلغ مليون دولار و300 ألف دولار على التوالى للإعداد لمشروع "تطوير البنية الأساسية للنقل الحضرى بالقاهرة الكبرى".

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة النقل فى القاهرة الكبرى، من خلال بناء قدرات وتحديث ودعم هيئة النقل العام بالقاهرة، وإحلال وتجديد حوالى 500 سيارة أتوبيس قديم، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل العام، وتحسين إدارة المرور، خاصة إدارة التقاطعات، وكذلك تطوير ومد مترو الجديدة.

وأضاف بهاء الدين أن الاتفاقيتين تأتيان فى إطار الجهود التى تبذلها المصرية لدعم وتطوير منظومة النقل فى مصر، من خلال توفير التمويل والخبرات اللازمين، وكان التوقيع بحضور الدكتور مرزا حسن عميد مجلس إدارة المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى لثلاث عشرة دولة بمجموعة البنك الدولى (كويتى الجنسية).

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مصر 365

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