حوار (2): ماذا قال حازم إمام عن العميد وفييرا وطولان؟

أجرى الحوار: حسام عادل تعرف على ماذا قال حازم إمام ظهير أيمن الزمالك لمدربي الفريق الأبيض في السنوات الأخيرة.

وفي الجزء الثاني من حواره المطول مع FilGoal.com وجه إمام عدة رسائل لمدربي الزمالك السابقين مثل حسام حسن وجورفان فييرا وحلمي طولان.

العميد

وقال إمام لحسام حسن "اعتذر بشدة على ما جرى مني خلال فترة توليك مسؤولية الفريق".

وتابع "لا أدري كيف تحملتني، لقد كنت خارج تماما عن تركيزي بسبب مشاكل أسرية وطالما لم التزم مع الفريق".

وكشف إمام "بعض اللاعبين ذهبوا للعميد وطالبوا بالاستغناء عني لعدم انتظامي في التدريبات والمعسكرات، ولكنه رفض ذلك وقال لهم أنني مازلت صغيرا وسأتعلم مع الأيام خطئي".

ولم يكن ظهير أيمن الزمالك ملتزما في هذه الفترة - موسم 2010-2011 بل ووصل الأمر إلى سفره سرا للسعودية للتوقيع لنادي الفيصلي السعودي بعدما تقدم بشكوى ضد الزمالك لفسخ تعاقده.

فييرا

أكد إمام أن فييرا هو أحد أفضل المدربين الذين تعامل معهم على المستوى الفني والشخصي والانساني.

وقال "فييرا لم يكن مجرد مدرب، لقد أبا للفريق بالكامل".

وتابع "كان يجلس معنى ويقدم لنا النصائح الشخصية ويراعي ظروف الجميع، بل وكان يحضر هدايا لجميع اللاعبين بما يقرب من 30 ألف جنيه رغم عدم حصوله على مستحقاته".

واستطرد "كان يكافئ اللاعبين المجتهدين، ويدفع من جيبه للمتعثريين، لذلك كنا نتعاهد على الفوز من أجله".

ودرب فييرا الزمالك في الفترة من أغسطس 2012 إلى مايو 2013 وقاد الفريق لتصدر مجموعته في الدوري الذي ألغي والصعود لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

طولان

وقال إمام "طولان أيضا لديه فضل كبير على مستواي الحالي، أنه مدرب يهتم أكثر بالجانب البدني".

وتابع "كنت افتقد لهذه الميزة، طولان يدرب الفريق على أحمال بدنية كبيرة وهو ما ينعكس على أدائهم في المباريات الكبيرة".

وأكمل "لم أكن أساسيا في تشكيلة طولان حتى أتيحت لي الفرصة في الكأس وتمسكت بها، وواصلت العمل حتى توجنا بالبطولة الأولى بعد غياب".

وقاد طولان الزمالك في الفترة من يوليو 2013 حتى الآن وأعاد الزمالك لمنصات التتويج بعدما فاز بكأس مصر لأول مرة منذ خمس سنوات.

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