صورة - 45 ألف رونالدو أمام جالاتاسراي

تنوي جماهير ريال مدريد التي تحضر مباراة الفريق الملكي أمام جالاتاسراي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا دعم كريستيانو رونالدو نجم الفريق بطريقة خاصة.

ويغيب رونالدو عن المباراة بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وأطلقت جماهير ريال مدريد مبادرة لتصميم لوحة تحمل ملامح رونالدو بطول مقاعد الفريق في سانتياجو برنابيو معقل قبل مباراة جالاتاسراي.

وتسعى الجماهير لتصميم اللوحة باستخدام 45 ألف صورة بطول المقاعد، في مبادرة أطلقت تحت شعار "كلنا كريستيانو".

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية صورة القناع الذي سترتديه الجماهير في المباراة، ليتحول الملعب إلى 45 ألف رونالدو.