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منظمة الصحة العالمية: 2.1 مليون مراهق مصابون بفيروس الإيدز فى العالم

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منظمة الصحة العالمية: 2.1 مليون مراهق مصابون بفيروس الإيدز فى العالم منظمة الصحة العالمية: 2.1 مليون مراهق مصابون بفيروس الإيدز فى العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "ايدز" فى العالم ارتفع وتجاوز عتبة مليونى شخص فى العام الجارى .

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الاثنين عن المنظمة فى تقرير لها أن 1ر2 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما يعيشون بالفيروس وأن كثيرا منهم لا يتلقون أى عناية طبية.

وأضافت المنظمة أن غياب الرعاية الصحية اللازمة، أدى إلى ارتفاع نسبة الوفاة جراء الإصابة بالإيدز فى صفوف صغار السن بنسبة 50 فى المائة بين عامى 2005 و2012.

فى المقابل، سجل انخفاض فى نسبة الوفيات الناجمة عن الإيدز بنسبة 30 فى المائة لدى الراشدين. وكان 70 ألف مراهق قد توفوا فى 2005 نتيجة الإصابة بالإيدز، مقابل 104 آلاف فى 2012.

ومن أصل المليونى مصاب من المراهقين، يحظى عدد قليل منهم بالرعاية الطبية، فيما يعيش الباقون الذين يشكلون الأغلبية فى دول أفريقيا جنوب الصحراء وفى آسيا.

وبحسب التقرير فإن معظم المراهقين المصابين فى إفريقيا فتيات أقمن علاقات جنسية غير آمنة، وأحيانا بالإكراه. فى حين أن مدمنى المخدرات هم أكثر الفئات إصابة فى آسيا مع نسبة تساوى واحدا بين كل سبعة مصابين.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكثير من المصابين بالإيدز لا يدركون إصابتهم بالفيروس، وأوصت الدول المعنية بالسماح بإجراء فحوص الإيدز للمراهقين دون إذن أولياء أمورهم.

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مصر 365