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وزير الإسكان: لن نسلم وحدات جديدة إلا بعد إقرار قانون السكن الاجتماعى

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وزير الإسكان: لن نسلم وحدات جديدة إلا بعد إقرار قانون السكن الاجتماعى وزير الإسكان: لن نسلم وحدات جديدة إلا بعد إقرار قانون السكن الاجتماعى

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم الإعلان عن المساكن الجديدة التى سيتم تسليمها، إلا بعد قانون السكن الاجتماعى الجديد، الذى سيحمى الجميع، ويمنع بيع الوحدات السكنية.

وأشار الوزير، خلال جولته فى كفر الشيخ، إلى أن القانون الجديد، مثل نظام الذى يفصل الإنتاج عن التوزيع، ومن خلال التجارب السابقة، تبين أن المستهدف من بناء الوحدات السكنية لم يتحقق فى ظل تواجد بعض ضعاف النفوس، فمنهم من تسلم الوحدات السكنية وأجرها أو باعها.

وقال "محلب": "لن أعيد نفس المشكلة، ولابد من التصدى بضوابط وبقانون السكن الاجتماعى، ليجرم من دلس ببيانات واستولى على شقة، وسيتم سحب الشقق فى حالة المخالفة للقانون، فلا يمكن بناء الشقة وتسليمها لتتحول إلى مكاتب إدارية، وأطالب بتأييد مجتمعى لقانون السكن الاجتماعى".

وأشار "محلب" إلى أننا نحتاج إلى 8 ملايين وحدة سكنية، ولابد من تحديد الطبقات التى تحتاج لذلك، فالتمويل العقارى بشكل جديد أو بالقطاع الخاص يستهدف الربح، ولابد أن تكون هناك مصداقية فى برامج التنفيذ.
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