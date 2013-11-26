وزيرة الصحة خلال زيارتها بقنا: إعادة تأهيل 59 مستشفى و192 جهاز أشعة

صرحت الدكتور مها الرباط وزيرة الصحة أثناء زيارتها لمحافظة قنا اليوم، بأن زيارة محافظة قنا اليوم، تأتى فى إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2013/ 2014 والخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى، والتأسيس للعدالة الاجتماعية وتنفيذ كل المشروعات العاجلة الخاصة بوزارة الصحة.

وأوضحت الرباط أن الخطة العاجلة تشمل إعادة تأهيل 59 مستشفى و192 جهاز أشعة بمبلغ 232 مليون جنيه، وأيضًا تطوير وحدة العناية المركزة فى 45 مستشفى، وتطوير وحدات حديثى الولادة فى 35 مستشفى بمبلغ 217 مليون جنيه، على مستوى المحافظات.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات قبل 30 يونيو 2014، جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد بالقاعة الزجاجية بمدينة قنا، بين كل من اللواء عادل لبيب محافظ قنا والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، وأشرف العربى وزير التخطيط خلال زيارتهم لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد بعض المشروعات ومتابعة استكمال المشروعات المعطلة بحضور عدد من المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.