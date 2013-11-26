الصين تصف ممارسات حركة “تركستان الشرقية” بأنها تظهر طبيعتها الإرهابية بوضوح

وصفت الصين ما يسمي “حزب تركستان الإسلامي”، بأنه هو في الحقيقة “حركة تركستان الشرقية” الإرهابية، والتى أعلنت مسئولية عناصرها عن حادث 28 أكتوبر الإرهابي في ميدان تيان آن من “الميدان السماوي” بوسط العاصمة بكين.

و أضافت الصين -فى بيان للخارجية الصينية اليوم الثلاثاء- أن حركة تركستان الشرقية لم تكتف بذلك بل هددت بشن المزيد من الهجمات الإرهابية ضد أهداف داخل الصين، الأمر الذي أظهر بكل وضوح الطبيعة الإرهابية لهذه المنظمة وكشف حقيقة الأمر أمام من كانوا يتشككون في طبيعة الحادث.

وأوضح البيان أن حركة تركستان الشرقية هي منظمة إرهابية مدرجة في قائمة مجلس الأمن الدولي، وقامت الحركة وغيرها من القوى الإرهابية خلال السنوات الماضية بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الصين وخارجها بهدف فصل منطقة شينجيانغ عن الصين، مما أسفر عن خسائر كبيرة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدا أن الحكومة الصينية ستواصل جهودها لإنزال ضربة حاسمة ضدهم.

وشددت الصين فى بيانها على أن مكافحة الإرهاب لا تقبل ازدواجية المعايير وتحتاج إلى تعاون دولي ، معربا عن أمل الصين في أن تعزز دول العالم اتصالاتها وتنسيقها لمكافحة الإرهاب وأن تعمل معا لحماية الأمن والسلام والاستقرار العالمي والإقليمي.

أ ش أ