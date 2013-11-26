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عائلة Beckham تشتري منزلا خيالياً

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عائلة Beckham تشتري منزلا خيالياً عائلة Beckham تشتري منزلا خيالياً

اشترى الثنائي David وVictoria Beckham منزلاً جديداً مؤلفاً من 4 طوابق، في وسط لندن، بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، أيّ ما يعادل نحو 65 مليون دولار.
ويحتوي المنزل الجديد على مرآب تحت الأرض، وتلفزيونات بلازما مقاومة للماء في جميع حمّاماته، وصالون لتصفيف الشعر، وصالة ألعاب رياضيّة، ونظام صوت لتشغيل الموسيقى في أيّ غرفة، عن طريق الهاتف أو الحاسوب اللوحيّ، إضافة إلى غرفتين خاصتين لأحذية Victoria وغرف خاصّة بالمكياج، حسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.
وسينفق David Beckham البالغ من العمر 38 عاماً وزوجته Victoria البالغة 39 عاماً 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية، من أجل إدخال تحسينات على منزلهما الجديد.
وخصّص الطابق الثاني في المنزل، الذي يحتوي على 3 غرف نوم مزوّدة بحمّامات، بأكمله لأطفالهما الأربعة: Brooklyn، وRomeo وCruz، و Harper الجميلة، البالغين من العمر، على التوالي: 14 عاماً و11 عاماً، و8 أعوام، وعامين.
يذكر أنّ Beckham وزوجته قد باعا منزلهما في مقاطعة هارتفوردشاير المسمّى "قصر باكنغهام"، تيّمناً باسم قصر الملكة البريطانية في لندن، بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، فيما يملكان منازل في كاليفورنيا ودبي وجنوب فرنسا.

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