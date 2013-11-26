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بالصور: Lady Gaga ترقص مع الرئيس الأمريكي

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بالصور: Lady Gaga ترقص مع الرئيس الأمريكي بالصور: Lady Gaga ترقص مع الرئيس الأمريكي

بعد أن وصلت Lady Gaga إلى حفلة توزيع جوائز 2013 American Music Awards، وهي تعتلي صهوة حصان أبيض اصطناعيّ، يحرّكه رجلان، صعدت إلى مسرح Nokia وقدّمت استعراضاً مميّزاً.
وغنّت Gaga أغنية "Do What U Want"، مع R. Kelly، ضمن أجواء رئاسيّة أمريكيّة مستوحاة من البيت الأبيض، إذ جلس R. Kelly على مكتب الرئيس، وخلفه العلم الأمريكي، حاملاً "سيجار" في يده، فيما أدّت Gaga دور سكرتيرته الخاصة.

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