الكاميرون: تونس أيضا تمتلك لاعبا من أصل ألماني

دافع تومبي أروكو سيديكي الأمين العام للاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن موقف منتخب بلاده من ضم الثنائي جويل ماتيب وشوبو موتينج أمام تونس في تصفيات مونديال 2014.

وسقطت تونس على يد الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 بعد تعادلهما ذهابا 0-0 ليتأهل الأسود للمونديال الأسبوع الماضي.

عقب تأهل الكاميرون تقدم رئيس الاتحاد التونسي بشكوى للاتحاد الدولي "فيفا" ضد مشاركة ماتيب وتشوبو موتينج مع الكاميرون في اللقاء بداعي انضمامهما لمنتخبات شباب ألمانيا من قبل.

وطالب الفيفا الاتحاد الكاميروني بتقديم الوثائق التي توضح جنسية اللاعبين الكاميرونية قبل أن يعطي حكمه النهائي يوم 28 نوفمبر الجاري في القضية.

وقال سيديكي في تصريحات لموقع "كام فوت": "الشكوى التونسية تعتمد على أن القوانين الكاميرونية لا تسمح بازدواج الجنسية ولا يمنح جنسية البلد لغير الكاميرونيين إلا إذا تخلوا عن جنسيتهم السابقة وتقدموا بطلب رسمي وهو ما لم يحدث مع اللاعبين".

وأوضح "ولكن اعتقادهم خاطئ لأن هذا القانون يتعلق بالمرشحين للمناصب الكبرى مثل رئيس الجمهورية، ولكن القانون الكاميروني يمنح الجنسية لأي شخص ولد لأب أو أم كاميرونيين".

وتابع "اللاعبان يشاركان مع منتخب الكاميرون منذ عام 2009، ولعبا معنا في كأس العالم 2010، وإذا كانا غير كاميرونيين فهذا يعني إلغاء نتائجنا في السنوات الثلاثة الأخيرة".

ويحق لأي لاعب شارك في منتخبات الشباب أن يلعب لأي دولة أخرى يحمل جنسيتها طالما أنه لم يلعب للمنتخب الأول.

وأتم سيديكي "تونس نفسها تمتلك لاعبا من أصل ألماني ولد في هامبورج، وسوف نرسل للفيفا بذلك".

ويشير سيديكي إلى أنيس بن حتيرة لاعب وسط هيرتا برلين الذي لعب لمنتخب ألمانيا للشباب قبل اللعب لمنتخب تونس الأول.