تظاهرة لأصدقاء معوض عادل أمام مجلس الدولة

نظم عدد من أصدقاء معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، تظاهرة أمام مقر مجلس الدولة بالدقى، وذلك أثناء نظر الدعوى التى أقامتها نجاة صلاح الدين والدة معوض والتى طالبت فيها بإلزام الدولة بالاستمرار فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لنجلها واعتماد مبلغ 18 ألفا، و505 جنيهات إسترلينى وأى مبالغ أخرى لازمة لاستكمال علاجه بالخارج، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص العادل لعادل معوض ولجميع مصابى وشهداء الثورة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.

يذكر أن معوض عادل قد أصيب برصاصتين فى رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى، أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميدانى، وعلى أثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة، وسافر المصاب إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية

حيث وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية.

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