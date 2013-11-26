أتلتيك بلباو يعمق جراح ملقة ويعزز موقعه في المركز الخامس

عزز أتلتيك بلباو موقعه في المركز الخامس بعدما عمّق جراح مُضيفه ملقة بالفوز عليه 1-0 مساء الإثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الأسباني.

وكان ملقة البادىء بالتسجيل بواسطة خوانمي في الدقيقة 38، لكن أتلتيك بلباو قلب الطاولة على أصحاب الأرض في الشوط الثاني بتسجيله هدفين بواسطة ميكل سان خوسيه في الدقيقة “62″ وإيكر مونياين في الدقيقة “85″.

هذا هو الفوز الثاني على التوالي لاتلتيك بلباو والثامن هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما مُني ملقة بخسارته الثانية على التوالي والسابعة هذا الموسم والخامسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي حقق فيها فوزًا واحدًا وبات مصير مدربه الألماني بيرند شوستر على كف عفريت.

وتراجع ملقة الذي حل رابعًا الموسم قبل الماضي وأبلى البلاء الحسن في مسابقة دوري أبطال أوروبا ببلوغه الدور ربع النهائي وخروجه بشق النفس على يد بوروسيا دورتموند، إلى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.