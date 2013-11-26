أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أتلتيك بلباو يعمق جراح ملقة ويعزز موقعه في المركز الخامس

Google+ Print
أتلتيك بلباو يعمق جراح ملقة ويعزز موقعه في المركز الخامس أتلتيك بلباو يعمق جراح ملقة ويعزز موقعه في المركز الخامس

أرشيفية

عزز أتلتيك بلباو موقعه في المركز الخامس بعدما عمّق جراح مُضيفه ملقة بالفوز عليه 1-0 مساء الإثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الأسباني.

وكان ملقة البادىء بالتسجيل بواسطة خوانمي في الدقيقة 38، لكن أتلتيك بلباو قلب الطاولة على أصحاب الأرض في الشوط الثاني بتسجيله هدفين بواسطة ميكل سان خوسيه في الدقيقة “62″ وإيكر مونياين في الدقيقة “85″.

هذا هو الفوز الثاني على التوالي لاتلتيك بلباو والثامن هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما مُني ملقة بخسارته الثانية على التوالي والسابعة هذا الموسم والخامسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي حقق فيها فوزًا واحدًا وبات مصير مدربه الألماني بيرند شوستر على كف عفريت.

وتراجع ملقة الذي حل رابعًا الموسم قبل الماضي وأبلى البلاء الحسن في مسابقة دوري أبطال أوروبا ببلوغه الدور ربع النهائي وخروجه بشق النفس على يد بوروسيا دورتموند، إلى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا