تسريحة شعركِ من وحي نجمات هوليوود

ما رأيكِ بتسريحة شعر بسيطة وسريعة وتشبه إطلالة نجمات هوليوود؟!

"سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ تسريحة الكعكة البسيطة، ولكن بشكل جديد كالنجمات، لتتمتَّعي بإطلالة جذَّابة ورقيقة، في نفس الوقت التي تصلح هذه التسريحة لأجواء العمل أو الجامعة... إليك الخطوات في ما يلي:

• بعد الاستحمام جففي شعركِ طبيعيّاً، أو بواسطة المجفف الكهربائيّ، على الدرجة المتوسطة، إذا لم يكن لديكِ متسّع من الوقت.

• ضعي القليل من كريم الشَّعر الخاصّ بكِ، ثمَّ استخدمي الفرشاة لفكّ عقد الشَّعر.

• سرِّحي شعركِ بالفرشاة جيداً إلى الخلف، حتى تحصلي على شعر أملس تماماً.

• اربطي شعركِ على طريقة ذيل الحصان، مع مراعاة شدّ الربطة جيداً.

• أضيفي القليل من سيروم الشَّعر على راحة يدكِ، إذا كان شعركِ أجعد.

• ابدئي بلف شعركِ حول الأصابع بحركات دائريَّة، حتى الأطراف.

• استخدمي يدكِ اليمنى للفّ الشَّعر بشكل حلزونيّ حول الربطة.

• واستخدمي اليسرى لتثبيت وسط اللفة، أثناء لوي الشَّعر حول الربطة.

• استخدمي دبوس الشَّعر لتثبيت طرف الشَّعر تحت العقدة، ودبوساً آخر في الجهة المقابلة.

• إذا كان شعركِ كثيفاً، يمكنكِ زيادة دبابيس الشَّعر.

• وأخيراً، قومي برشّ القليل من رذاذ الشَّعر لتثبيت العقدة وتجنُّب تطاير الشَّعر.

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