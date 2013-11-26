كاتي بيري على السجادة الحمراء بطلاء أظافر مميّز

للحصول على أظافر يسطع نجمها على البساط الأحمر في جائزة الموسيقى الأمريكية لعام 2013، لجأت المغنية المحبوبة كاتي بيري إلى الخبيرة العالمية في هذا المجال، سالي هانسين ،sally Hansen وخبيرة طلاء الأظافر للمشاهير كيمي كايز، من أجل الحصول على أظافر رائعة الجمال.

ارتدت كاتي بيري فستاناً كاشفاً عند الكتفين، ومصنوعاً من التول الأسود والترتر الأبيض المزيّن بنقاط بيضاء، من تصميم أوسكار دي لا رانتا. ولإبراز جمال الفستان، أبدعت كايز أظافر مزيّنة بنقاط صغيرة بيضاء، عبر استخدام طلاء أظافر سالي هانسين بشكل حصريّ. وللحصول على أظافر شبيهة بكاتي، استخدمت كيمي طبقتين من طلاء Xtreme Hard As Nails Black، باللون الأسود، كأساس، وHard As Nails Xtreme Wear باللون الأبيض لإبداع النقاط.

وأخيراً، استخدمت الخبيرة طلاء التوب كوت من Megashine لاختتام فن الأظافر وتعزيز اللمعة.