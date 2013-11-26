ميلان في مهمة دون خيارات أمام سيلتك

ليس أمام ميلان سوى الفوز على مضيفه سيلتك يوم الثلاثاء في مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سيلتك الروسونيري في إطار مباريات المجموعة الثامنة، فيما يلعب برشلونة الذي ضمن التأهل لدور الـ16 في هولندا أمام أياكس.

حاجة ميلان للفوز ليس فقط من أجل التأهل مع برشلونة، ولكن للخروج من نفق مظلم دخل فيه فريق ماسيمو أليجري بعد الفوز في سبع مباريات متتالية.

فأخر فوز حققه ميلان كان في الدوري الإيطالي على حساب أودينيزي بهدف في 19 أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يفز في أي مباراة في إيطاليا أو في دوري الأبطال.

ميلان يحتل المرتبة الثانية في المجموعة بخمس نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ10، ويأتي أياكس ثالثا بأربع نقاط وفي المؤخرة سيلتك بثلاث نقاط.

ولذلك يحتاج الروسونيري إلى الفوز في مباراة الثلاثاء حتى ينهي الأمور مبكرا دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة، خاصة مع الصعوبة التي سيواجهها أياكس أمام برشلونة في المباراة الأخرى.

فلو فاز ميلان مع خسارة أياكس سيرتفع رصيده إلى ثماني نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16.

وهذا ما يؤكده كاكا صانع ألعاب ميلان الذي قال في المؤتمر الصحفي: "ستكون مواجهة صعبة، ولكن الفوز سيكفل لنا بداية جديدة في الموسم".

وتابع "فنحن نستطيع التأهل إذا فزنا، وانتهت المباراة الأخرى بنتيجة في صالحنا".

ولكن في ميلان يواجه اللاعبون أزمة مع مشجعي الفريق الذين احتكوا بهم عقب التعادل الأخيرة مع جنوه 1-1 في الدوري.

وعن ذلك قال كاكا: "الأجواء حاليا متوترة قليلا، ولكن هذا التوتر لا يكون سيئا في بعض الأحيان، فيمكنك أن تستغله لصالحك وأن يمثل دافعا لك".

وأوضح "نحن دائما تحت الضغط في ميلان، فنحن لم نفز في أخر سبع مباريات ولكن الضغط قد ينهي هذا السوء".