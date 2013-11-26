الكويت تقترب من رفع الدعم لمصر إلى 6 مليارات دولار

قطع مصدر كويتى رفيع المستوى بأن حكومة بلاده ماضية قدماً فى تمويل مصر بحزمة مساعدات جديدة بنحو مليارى دولار، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وفى حال رفع الكويت حزمتها التمويلية المقدمة لمصر إلى 6 مليارات دولار، فإن إجمالى المساعدات الخليجية المقدمة من الكويت والسعودية والإمارات سترتفع إلى 17.9 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار حاليا.

وكشف الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالقمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت، الأسبوع الماضى، عن حزمة جديدة من المساعدات الكويتية لبلاده، تُضاف إلى الحزمة الأولى المقررة بـ4 مليارات دولار.

وقال المصدر الكويتى، اليوم الثلاثاء، "سنرفع الدعم إلى 6 مليارات دولار.. قدمنا 3 مليارات إلى الآن، وجارى اتخاذ خطوات تنفيذية لتوصيل المساعدات المتبقية".