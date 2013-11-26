وزير الدولة الإماراتى: مشروع "الفطيم" دليل على عمق العلاقة مع مصر

قال الدكتور أحمد سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو فستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة لمجموعة الفطيم، يعكس توجه المستثمرين الإماراتيين خلال الفترة المقبلة للعمل بالسوق المصرى.

وأضاف الجابر، خلال افتتاح مشروع كايرو فستيفال سيتى، مساء أمس الاثنين، أن افتتاح هذا المشروع الضخم يدل على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، ويعزز العلاقات القوية والعميقة بين الدولتين والشعبين المصرى والإماراتى.

من جانبه، قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مشروع مجموعة الفطيم بالقاهرة الجديدة، سيفتح الباب أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية جديدة للسوق المصرى، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للاستثمار المتنوع، حيث يشمل المشروع "مول تجارى، ووحدات إدارية وسكنية، وفندقين على مستوى عالمى".

وأكد محمد المكاوى، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم فى مصر، أن المرحلة الأولى من المشروع تم البناء فيها على 80 فدانا، من إجمالى مساحة المشروع البالغة 670 فدانا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 50% من المبانى الإدارية.

حضر حفل افتتاح المشروع عددا من الوزراء، على رأسهم منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلا عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، وعمر الفطيم نائب رئيس مجموعة الفطيم، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين.