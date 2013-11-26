أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير الدولة الإماراتى: مشروع "الفطيم" دليل على عمق العلاقة مع مصر

Google+ Print
وزير الدولة الإماراتى: مشروع "الفطيم" دليل على عمق العلاقة مع مصر وزير الدولة الإماراتى: مشروع "الفطيم" دليل على عمق العلاقة مع مصر

قال الدكتور أحمد سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو فستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة لمجموعة الفطيم، يعكس توجه المستثمرين الإماراتيين خلال الفترة المقبلة للعمل بالسوق المصرى.

وأضاف الجابر، خلال افتتاح مشروع كايرو فستيفال سيتى، مساء أمس الاثنين، أن افتتاح هذا المشروع الضخم يدل على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، ويعزز العلاقات القوية والعميقة بين الدولتين والشعبين المصرى والإماراتى.

من جانبه، قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مشروع مجموعة الفطيم بالقاهرة الجديدة، سيفتح الباب أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية جديدة للسوق المصرى، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للاستثمار المتنوع، حيث يشمل المشروع "مول تجارى، ووحدات إدارية وسكنية، وفندقين على مستوى عالمى".

وأكد محمد المكاوى، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم فى ، أن المرحلة الأولى من المشروع تم البناء فيها على 80 فدانا، من إجمالى مساحة المشروع البالغة 670 فدانا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 50% من المبانى الإدارية.

حضر حفل افتتاح المشروع عددا من الوزراء، على رأسهم منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلا عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، وعمر الفطيم نائب رئيس مجموعة الفطيم، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير".. أعاد الأمور إلى نقطة البداية

رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير".. أعاد الأمور إلى نقطة البداية

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"