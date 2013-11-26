شاهدي كيف تألقت Lady Gaga في إعلانات Versace

أكدت دار Versace أن Lady Gaga سوف تكون الوجه الذي سيمثّل الدار في الحملة الإعلانية لموسم ربيع وصيف 2014، بحيث ستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تظهر فيها ليدي غاغا في إعلان لدار أزياء.

وستظهر ليدي غاغا في مجموعة من الصور قد التقطها ميرت ألاس وماركوس بيغوت في لندن، وهي ترتدي قطعا من مجموعة الأزياء الجاهزة والأكسسوارات لربيع وصيف 2014.

وفي هذه الصور، تتألق ليدي غاغا بشخصها الفاتن، متّكئة على أثاث فاخر فيما يتدلى شعرها الطويل بلون أشقر البلاتينوم الخاص بفرساتشي. وتُبرز الحملة الإعلانية كيف تلتقط ليدي غاغا جوهر فرساتشي بامتياز: فهي خلاقة، تميل الى التجارب والمجازفة ولا تعرف الخوف. فتظهر ليدي غاغا مع حقيبة سيغناتور التي أعيد تحديثها من خلال ألوان جديدة وتعزيزها بسلسلة فضية على حزام الكتف، بالإضافة الى حقيبة بالازو الجديدة التي أطلقت في سياق عرض ربيع وصيف 2014.

والحملة الإعلانية تؤكّد على الصداقة الدائمة بين دوناتيلا فرساتشي وليدي غاغا. ولقد بدأت هذه العلاقة حين لبست ليدي غاغا قطعا من أرشيف فرساتشي في الفيديو الموسيقي لأغنية "إيدج أوف غلوري"، كما عنونت مؤخرا إحدى الأغاني في ألبومها الجديد "آرت بوب"، "دوناتيلا".

وذكرت دوناتيلا فرساتشي مصممه الدار في تصريحها "أنا فخورة بأن تكون صديقتي ليدي غاغا وجه حملة فرساتشي الإعلانية الجديدة. فأردت أن ألتقط جمالها الحقيقي وأسلوبها الفريد في صور تتّسم بالأناقة والجاذبية. فأعتبرها فردا من العائلة، وهي تجسّد سمات فرساتشي الجوهرية."

يذكر أن Lady Gaga ظهرت بتصاميم مختلفة من Versace في حفل AMA يوم الأحد الماضي كان أحدهم نفس الفستان الذي ظهرت به في صور الحملة الإعلانية للدار.