15 حذاء لإطلالة دافئة

من أحدث التصاميم التي اغتنت بها مجموعات هذا الموسم، جمعنا لك 15 حذاء لتختاري منها التصميم الأقرب الى ذوقك. تشكيلة متنوّعة من الأحذية، بعضها مصنوع من الجلد الطبيعي وبعضها الآخر من الشاموا، تزيد من دفء إطلالتك في الشتاء، وتمنحها مزيداً من التألق والأناقة. ولكن أمام الكمّ الهائل من تصاميم الأحذية الشتوية، كيف تحددين التصميم المناسبك لك؟

- إذا كنت صاحبة قامة قصيرة، حاولي تجنّب الأحذية المرتفعة التي تصل الى حدود الركبتين. واختاري تلك التي تصل الى بطة الرجل مع تنورة أو فستان قصيرين، فهذا الخيار مناسب لك ويجعل قامتك تبدو أطول.

- إذا كنت صاحبة قامة ممشوقة فإن الأحذية المرتفعة هي الخيار الأنسب لك. يمكنك ان تنتعلي حذاء يصل الى أعلى الركبتين مع كعب مسطح أو منخفض.

- إذا كان وركاك عريضين أو أردافك ممتلئة، اختاري حذاء بكعب رفيع يجعلك تبدين ممشوقة وأقل امتلاء.

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