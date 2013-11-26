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مروان خوري نجم السهرة العاشرة من "ستار أكاديمي"

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مروان خوري نجم السهرة العاشرة من "ستار أكاديمي" مروان خوري نجم السهرة العاشرة من "ستار أكاديمي"

مرحلة جديدة في مشوار الأكاديميّة سيخوضها الطلاّب، على أبواب السهرة العاشرة هذا الخميس. ثمانية طلاّب تأهّلوا الى هذه المرحلة من عمر البرنامج، حيث عليهم تقديم أفضل ما لديهم للمنافسة في نهائيّات "ستار اكاديمي"، وإبعاد خطر التسميات التي ستشمل من اليوم فصاعداً طالبين، ينقذ الجمهور أحدهما.
وقد اختار تقييم الأساتذة لهذا الأسبوع الطالبين زكي من لبنان ورنا من ، اللذين دخلا دائرة الخطر، بعد تقديم الإيفال التاسع.
فمن سينقذه تصويت الجمهور، لينضم الى رفاقه جان، عبدالله، محمود، مصعب، سكينة، وزينب في الأكاديميّة؟
الجواب في ختام السهرة العاشرة، بحضور ضيوف البرايم النجم اللبناني مروان خوري وأجمل أغانيه الرومانسيّة، النجمة المصريّة أمينة، ونجمة ستار أكاديمي سارة فرح.

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