محمد عساف:حذّروني من شيرين وأنا أصرّيت عليها

قام "محبوب العرب" محمد عساف بصحبة مدير "بلاتينوم ريكوردز" الفنان عصام كمال، بزيارة إلى مستشفى "الأكاديمية الأميركية للجراحة التجميلية". وكانت في استقباله الرئيسة التنفيذية للمستشفى الدكتورة جيهان عبد القادر ومجموعة من الأطفال بباقات من الورود. وعندما سألنا الدكتورة جيهان عن سبب دعوة محمد عساف للمركز قالت: "نظراً لما يصيب أطفال الوطن العربي من إعاقات جسدية، سواء كانت خلقية أو نتيجة الحروب والدمار في بلدانهم، قررنا رعاية تلك القضايا الإنسانية لنساهم في حركة النهوض لبناء مجتمع عربي سليم قدر الإمكان"

ثم، سألنا محمد عساف عن هذه المشاركة فقال: «أنا سعيد بهذا المشروع ودعم القضايا الإنسانية حيث أنها تخصّ شريحة من الأطفال الذين لديهم مشاكل، وأن نستطيع خدمة هذه الطبقة الفقيرة التي لا تستطيع تحمّل تكاليف مثل هذه العمليات. فقد يتبرع المستشفى بمعالجة أطفال من عمر ثلاث سنوات إلى 12 عاماً. وهذا المشروع نبيل وأكيد أتشرف بالمشاركة فيه وأن أساعد الأطفال خاصة أبناء الشعب الفلسطيني المتضررين بالحروب والعيوب الخلقية، بغضّ النظر عن كوني فناناً وسفيراً، على الرغم من أن هذا الموضوع سيكون زيادة عن جدول أعمالي ومشاغلي الفنية. ومن المؤكد أنه سيأخذ العديد من الوقت. إلا أن خدمة هذه الشريحة من الفقراء والمحتاجين الذين أنا كنت منهم تستحق ذلك».

شيرين وبس!

لماذا اخترت الفنانة شيرين عبد الوهاب تحديداً أن تكون ضيفة برنامج «محبوبي أنا»، هل لأنها أشادت بك أثناء برنامج «أراب أيدول» أم ماذا؟

منذ عرضت عليّ فكرة البرنامج في أن أختار الفنان المحبوب بالنسبة إلي قلت لهم سأختار شيرين عبد الوهاب. وكنت سأختارها أيضاً من دون أن تمدحني في البرنامج، لأنها فنانة والكل يتحدث عنها وعن إحساسها الرائع الراقي وعن فنها. وأنا شخصياً كمستمع لم أسمع مثل صوتها. فهي من الأصوات الرائعة ولا يختلف على ذلك اثنان، ولا أخفي عليك أن العديدين حذّروني من شيرين. لكنني أصررت عليها. وفي الحقيقة، سعدت جداً بوجودها ونحن في صدد تقديم ديو مشترك قريباً.

أثناء لقائك بها، ظهرت على وجهك ملامح الخجل عندما مازحتك وطلبت منك الزواج؟

ضاحكاً: أكيد شيرين كانت تمازحني وكل ما في الأمر هي تحبني كثيراً. وعندما جلست معها وتعرفت إليها علمت أنها إنسانة رقيقة وحساسة وتقف إلى جانبي وتشجعني وتحفّزني كثيراً. وأنا أعتز بشهادتها وإشادتها بي. شيرين عظيمة وأنا أحترمها وأحبها كثيراً.

لا أريد أن أحسد نفسي

ما الذي تغير في عساف بعد كل هذه الشهرة؟

لا أخفي عليك أنني لا أريد أن أحسد نفسي مثلما يقولون «ما يحسد المال إلا أصحابه». الحمد لله، الاستمرارية شيء جميل وإنني أقدّم الجديد. هذا الأجمل في الفترة الأخيرة. الموضوع كان متعباً جداً وليس سهلاً نظراً للحياة الجديدة التي دخلتها. والتعب الذي أنا فيه غير معتاد عليه. ويراودني التفكير بعض الأحيان وأقول لنفسي أين كنت وأين أصبحت الآن؟ فقد كنت مرتاحاً على الأقل ولم أفكر بهذا المنطق.

هل أنت نادم الآن بعدما وصلت إلى كل هذا؟

من المؤكد لست نادماً لأنني من جرى وراء تحقيق حلمه. وهذا ما كنت أريد. وطالما حققت حلمي يستلزم مني أن أكون على قدر هذه المتاعب خاصة في بداية مشواري. وأنا جاهز للتعب «ضاحكاً» الحمد لله صحتي تمام.

بينما في الفترة الماضية تردّد كثيراً أن محمد مريض وفي زيارة دائمة إلى الأطباء؟

لا أبداً، هذا الموضوع مبالغ فيه. ومن الطبيعي أن يرهق الإنسان عندما يتعرض لضغط عمل.



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