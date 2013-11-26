شقيقة Miley Cyrus تسرق الأضواء منها في حفلة AMA

تقدّمت شقراء عائلة Cyrus، مرتدية اللون الأبيض، لتأخذ الصور على السجّادة الحمراء، في حفلة American Music Awards، وفي ظنّ الحضور أنّها Miley، إلا أنّ الشعر الطويل والفستان الناعم أظهرا أنها Brandi Cyrus شقيقة Miley، وليست Miley Cyrus نفسها.

وتعمل Brandi البالغة من العمر 26 عاماً لصالح موقع إخباري مسلٍّ، وقد حضرت إلى الحفلة كصحافية، من أجل تغطية الحدث، إلا أنّ الجميع دعاها إلى التقاط الصور على السجّادة الحمراء، حيث وقفت مبتسمة بإطلالة رائعة، ما جعلها تسرق الأضواء من شقيقتها، نجمة البوب العالمية Miley Cyrus، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

وقد غرّدت صفحة Life & Style Magazine، على تويتر، بصورة، أثناء إجرائها مقابلة مع أختها Miley التي احتفلت مؤخراً بعامها ال 21.

يذكر أن Brandi هي الأخت غير الشقيقة لـ Miley Cyrus من زواج سابق لـTish Cyrus.