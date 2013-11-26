ارتفاع معدل التوظيف ببريطانيا إلى أعلى مستوى فى 6 سنوات

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن شركات قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة توظف العمالة الجديدة بأعلى معدل فى ست سنوات، وتخطط لزيادة الاستثمار مع اكتساب التعافى الاقتصادى للبلاد قوة دافعة.

وأشار المسح الذى أجراه اتحاد أرباب العمل البريطانى (سى بى آى) إلى أنه فى الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر أفادت 41% من شركات الخدمات الاستهلاكية و28% من مشاريع الأعمال وشركات الخدمات المهنية حدوث زيادة فى أعداد موظفيها.

ويراقب بنك انجلترا عن كثب قوة سوق العمل، وقال إنه سيدرس رفع أسعار الفائدة من مستواها القياسى المنخفض حال هبوط معدل البطالة إلى 7%.

ويتابع البنك المركزى البريطانى أيضا عن كثب استثمارات الشركات التى يقول إنها ضرورية لتعزيز الانتعاش.

وأظهر مسح (سى بى آى) أن شركات قطاع الخدمات تخطط لزيادة الاستثمار فى الاثنى عشر شهرا القادمة. وسجلت توقعات قطاع الأعمال وشركات الخدمات المهنية لتوسع الأعمال أعلى مستوى منذ مايو 2004.

وقطاع الخدمات هو القوة المحركة لاقتصاد بريطانيا، ويشكل حوالى 75% من الناتج الاقتصادى. وأظهر المسح أن حجم أعمال شركات الخدمات الاستهلاكية زاد بأسرع وتيرة منذ مايو 2007. ويمثل (سى بى آى) حوالى 240 ألف شركة توظف حوالى ثلث قوة العمل فى المملكة المتحدة. وشمل المسح الذى أجرى فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 154 شركة بقطاع الخدمات.