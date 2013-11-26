بلاكبيرى تستبدل ثلاثة مديرين تنفيذيين ضمن خطة تطوير

قالت بلاكبيرى، إن ثلاثة من كبار موظفيها، بينهم المدير المالى سيستقيلون، إذ يشرع جون تشين الرئيس التنفيذى الجديد فى تنفيذ تعهداته لإدخال تعديلات على هيكل شركة الهواتف الذكية التى تواجه صعوبات.

وقال تشين- الذى عين رئيسا تنفيذيا مؤقتا لبلاكبيرى هذا الشهر، بعد إلغاء خطة لبيع الشركة- إن بلاكبيرى تضع نصب أعينها الشركات والحكومات وكبار العملاء الذى كانوا أساس نجاحها فى السابق.

وعينت بلاكبيرى جيمس يرش، ليحل محل برايان بيدولكا فى منصب المدير المالى. وعمل يرش مع الشركة منذ عام 2008، ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس. وسيبقى بيدولكا حتى أول مارس كمستشار خاص لتشين. وسيرحل كل من مدير العمليات ومدير التسويق.

وفى محاولة لتعزيز التركيز على كبار العملاء، وهى الخطة التى أعلنتها بلاكبيرى فى سبتمبر، قال تشين إنه يهدف إلى تحويل الشركة إلى أكبر مورد لأجهزة الهاتف المحمول وأدوات إدارتها للشركات والحكومات.