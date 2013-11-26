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انتقادات حقوقية لروسيا بعد حظر الإعلانات التجارية التي تروج للإجهاض

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انتقادات حقوقية لروسيا بعد حظر الإعلانات التجارية التي تروج للإجهاض انتقادات حقوقية لروسيا بعد حظر الإعلانات التجارية التي تروج للإجهاض
قال الكرملين، الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع قانونًا يحظر الإعلانات التجارية التي تروج للإجهاض في خطوة قال نشطاء إنها تنتهك الحقوق الإنجابية للمرأة.وجعل «بوتين» وقف تراجع عدد السكان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أولوية على مدى 14 عاما قضاها في السلطة وتبنى لهجة متحفظة في ولايته الجديدة، مشيدا بما يسميه «القيم التقليدية والتمسك بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية» كمرجح أخلاقي.وواجه «بوتين» انتقادات من الغرب بعدما وقع قانونًا في وقت سابق من هذا العام يقول منتقدوه إنه يحمل تمييزًا ضد المثليين جنسيًا.وأدى توافر وسائل منع الحمل والعودة إلى الدين بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991 إلى انخفاض معدل الإجهاض في روسيا لكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.وتمول حملات إعلانية وتقدم حوافز مالية للأزواج لإنجاب العديد من الأطفال.وقالت أولجرتا خاريتونوفا، الناشطة في مجال حقوق المرأة، إن القانون الذي يحظر الإعلانات الخاصة بالإجهاض «ليس بداية لتقييد حقوق المرأة (الإنجابية) إنما هو استمرار لعملية بدأت في 2011».وقُدم اقتراح في الآونة الأخيرة إلى المشرعين في روسيا لحظر تغطية التأمين الصحي لعمليات الإجهاض.

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