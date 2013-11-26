تحرير 789 مخالفة مرورية وضبط ورشة تصنيع سلاح بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة امنية تحت اشراف اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج استهدفت شوارع وميادين محافظة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية والمرافق وايضا قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين وضبط المتهمين المطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفه وضبط كافة الجرائم الجنائية والمطلوبين فـي أحكام قضائية والأسلحة المتنوعة والسرقات.

في مجال المخالفات المرورية تم ضبط 789 مخالفة مرورية بيانها كالاتي :- 287 سحب تراخيص و 2 رادار و 62 تصالح فوري وحجز 18 دراجة بخارية وحجز 5 سيارة و 415 مخالفة علي نموذج 125مرور.

وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ عدد 701 حكم على النحو التالي :- 7 جناية و 438 جزئي و 135 مستأنف و 88 غرامات جزئيه و 13 غرامات مستأنفه و 20 مخالفات جزئية و 5105 ج مبالغ محصله .

وفي مجال ضبط ورش تصنيع السلاح تمكنت وحدة مباحث مركز من ضبط المدعو حسني محمود محمد مواس سن 47 عامل ويقيم بندر المنشاه لتشغيله ورشة لتصنيع السلاح وبحوزته عدد 3 فرد روسي صناعه محليه وعدد 4 مبرد طويل وعدد 1 جاكوش وعدد 2 منشار حدادي 2 مفك وعدد 2 كماشه وزاوية وعدد 8 ياي صغير وعدد 2 ياي طويل وعدد 6 ماسوره قصير لتصنيع فرد روسي وعدد 3 قطعه لاجزاء فرد روسي وعدد 2 بنز وعدد 2 قطعة تيتك لفرد روسي وعدد 2 زرجينه وعدد 1 شانيور كهربائي بقاعدة عدد 1 قطعة لفك وتركيب بونطة الشنيور ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3947 إداري مركز المنشاه لسنة 2013م .

وفى مجال ضبط الاسلحة البيضاء تم ضبط عدد 1 قطعة سلاح ابيض .

وفي مجال قضايا المخدرات تم ضبط عدد 5 قضايا بيانها كالتالى :- عدد 3 قضية تعاطي لكلاً من “محمد صابر معتوق ويقيم القرامطة بسوهاج ،و الصياد لطفي محمد الدكروري ويقيم باولاد سالم بدار السلام ،و مصطفي شحاته راغب ويقيم الخلوة باخميم” كما تم ضبط عدد 2 قضية اتجار لكلاً من “يوسف لوقا قزمان ويقيم قسم اول سوهاج ،و محمد مطاوع محمد ويقيم جرجا” وتم تحرير المحاضر اللازمة .

-وفي مجال قضايا التموين تم تحرير 14 مخالفة تموينية بيانها كالاتي :- 6 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 2 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 2 محضر عدم الأعلان عن أسعار و1 محضر تجميع كمية من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء و2 حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر .

وفي مجال ضبط المتهمين المطلوبين فى قضايا مختلفة تم ضبط كلاً من “إبراهيم احمد احمد محمد وشهرته ابراهيم برغوته 22 سنة عامل ومقيم أولاد حمزه مركز العسيرات والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 1849 ادارى مركز العسيرات لسنة 2013 م “اطلاق أعيرة نارية” ،و حمدى خيرى حمبق فراج 32 سنة دبلوم تجارة ومقيم الطليحات مركز جهينه ،و حمدى عبد السلام محمد سليمان 41 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية ،و محمد محمد محمود حسن 35 سنة محامى ومقيم بذات الناحية والمطلوب ضبطهم واحضارهم فى القضيه رقم 1943 ادارى مركز جهينه لسنة 2013 م “الاعتداء على نقطة شرطة الطليحات” ،و عادل الوردانى محمد على 37 سنة عامل ومقيم أولاد سالم قبلى مركز دار السلام والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 1488 ادارى مركز دار السلام لسنة 2013 م “إحراز سلاح ناري” ،و هيثم عبد الشكور محمد رضوان 25 سنة عامل ومقيم البلابيش المستجدة مركز دار السلام والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضيه رقم 1620 ادارى مركز دار السلام لسنة 2013 م “شروع في قتل” ،و محمد صابر معتوق 22 سنة سائق ومقيم القرامطه – مركز سوهاج والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 4595 ادارى مركز سوهاج لسنة 2013م “خطف”.

وفي مجال مكافحة جرائم السرقات تم ضبط عدد 2 قضية لكلاً من :- “ربيع ضاحى ثابت حمدان 13 سنة عاطل ومقيم بندر اخميم و محمود ناصر رمضان 12 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية وذلك حال قيامهم بسرقة فلاشه وبعض المتعلقات من داخل السيارة رقم 6982 أجرة سوهاج ملك المدعو اسامه على درديرى رضوان 29 سنة سائق ومقيم العمرى – قسم أول سوهاج وذلك عن طريق المغافلة – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8113 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2013 م ،و ضبط احمد رجب حامد محمد 21 سنة دبلوم ومقيم بندر دار السلام وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبالفحص تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 5813 جنح قسم جرجا لسنة 2013م عن بلاغ المدعو عامر ماهر عبد الحميد 27 سنة ليسانس لغه عربية ومقيم بندر جرجا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4514 ادارى مركز دار السلام لسنة 2013″.

وفى مجال مكافحة جرائم الاحداث تم ضبط عدد 7 قضايا بيانها كالتالي :- 1 تشغيل حدث قبل بلوغ السن القانوني و 6 تدخين داخل الاماكن المغلقة .

تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطين