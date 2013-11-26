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شركة دايليم الكورية الجنوبية تفوز بصفقة بناء مصافى نفط فى سلطنة عمان

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شركة دايليم الكورية الجنوبية تفوز بصفقة بناء مصافى نفط فى سلطنة عمان شركة دايليم الكورية الجنوبية تفوز بصفقة بناء مصافى نفط فى سلطنة عمان

أعلنت شركة دايليم الصناعية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فوزها بصفقة لبناء مصافى لتكرير النفط فى سلطة عمان.

وقالت الشركة إنها وقعت على صفقة بقيمة 1,2 مليار دولار مع وزارة النفط والغاز العمانية فى مسقط، لتوسيع مصفى لتكرير النفط فى ولاية صحار فى سلطة عمان.

وفازت دايليم بصورة مشتركة مع شركة بتروفاك البريطانية بالصفقة، حيث تقدر قيمة نصيب ديليم من الأعمال بحوالى 05,1 مليار دولار.

ويشمل المشروع توسيع المصفاة القائمة فى مجمع صحار الصناعى الذى يبعد 230 كيلو مترا من شمال غرب مسقط، وأيضا بناء مصفاة جديد لإنتاج النفط والبنزين والديزل (السولار).

ومن المنتظر أن يستغرق تنفيذ المشروع 36 شهرا، ليرفع الطاقة التكريرية لمصافى صحار من 116 ألف برميل إلى 187 ألف برميل يوميا.

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