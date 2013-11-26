القبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة تحت تهديد السلاح بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز مغاغة بمحافظة المنيا تحت إشراف العميد هشام نصر ـ مدير المباحث الجنائية بالمديرية ـ من ضبط : ” أبو النور ف. ع. ” 35 سنه ، أمين شرطة بوحدة مباحث مركز مغاغة .

وذلك بعد ورود معلومة إلي وحدة المباحث بقيام المذكور بتزعم تشكيل عصابي تخصص في عمليات السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح ؛ بالأشتراك مع 7 أشخاص آخرين من بينهم كلاً من أشرف فايز توفيق ــ محمد فايز توفيق ؛ وآخرون .

وإعترفوا بقيامهم بسرقة سيارة ملاكي خاصة بالمواطن خالد محمد علي ” 38 سنه ” مدير علاقات عامة بالشركة العالمية للنقل ؛ والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة المعادي .

تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهتة إعترف بقيامه بتزعم تشكيل عصابي للسرقات بالآكراه ؛ وتم إخطار اللواء محمد مصطفي نائب مدير أمن المنيا بالواقعة ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ؛ وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.