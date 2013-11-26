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القبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة تحت تهديد السلاح بالمنيا

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القبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة تحت تهديد السلاح بالمنيا القبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة تحت تهديد السلاح بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز مغاغة بمحافظة المنيا تحت إشراف العميد هشام نصر ـ مدير المباحث الجنائية بالمديرية ـ من ضبط : ” أبو النور ف. ع. ” 35 سنه ، أمين شرطة بوحدة مباحث مركز مغاغة .

وذلك بعد ورود معلومة إلي وحدة المباحث بقيام المذكور بتزعم تشكيل عصابي تخصص في عمليات السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح ؛ بالأشتراك مع 7 أشخاص آخرين من بينهم كلاً من أشرف فايز توفيق ــ محمد فايز توفيق ؛ وآخرون .

وإعترفوا بقيامهم بسرقة سيارة ملاكي خاصة بالمواطن خالد محمد علي ” 38 سنه ” مدير علاقات عامة بالشركة العالمية للنقل ؛ والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة المعادي .

تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهتة إعترف بقيامه بتزعم تشكيل عصابي للسرقات بالآكراه ؛ وتم إخطار اللواء محمد مصطفي نائب مدير أمن المنيا بالواقعة ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ؛ وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.

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