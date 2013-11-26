إصدار كتابين فى مؤتمر القصة القصيرة جدًا بمكتبة الإسكندرية

سيتم إصدار كتابين يوزعان على حضور مؤتمر الإسكندرية للسرديات "الدورة الأولى، القصة القصيرة جدًا، دورة الأديب مصطفى نصر"، الذى يعقده مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.

يتضمن الكتاب الأول الأبحاث العلمية التى ستناقش فى جلسات المؤتمر، والكتاب الثانى يتضمن أعمالا إبداعية عربية مما سيلقى فى جلسات القراءة لسبعة وثلاثين كاتبا وكاتبة من دول عربية مختلفة، منهم، حسن على البطران وخالد أحمد اليوسف من السعودية، والدكتور جمال الدين الخضيرى وحسن برطال والدكتور مصطفى لغتيرى من المغرب، ومحمد الغربى عمران من اليمن، وفاطمة بن محمود من تونس، والدكتور أحمد جاسم الحسين من سوريا، محمد الرحبى من عمان، سمر حجازى ودكتور يسف حطينى من فلسطين، وجمعة الفاخرى والدكتورة غادة البشتى من ليبيا.

ومن مصر، آمال الشاذلى، والشربينى المهندس، وإيمان السباعى، وأميرة عبد الشافى، وحسين منصور، ورشاد بلال، وريم أبو الفصل، وسهير شكرى، والدكتور شريف عابدين، وطارق جابر، ود.عبد البارى خطاب، وفاطمة وهيدى، وفؤاد نصر الدين، ومحمد العبادى، ومحمد مخيمر، ومصطفى نصر، ومنى عارف، ومنير عتيبة، وبيلة الفولى، وهبة بسيونى، وهناء عبد الهادى، ووائل وجدى، ووسيم المغربى، ويحيى أنور سلامة.

كما سيشارك فى جلسات القراءة مبدعون لم يتسع الوقت لوضع نماذج من أعمالهم فى الكتاب مثل، طارق إمام والدكتورة إمتنان الصمادى من الأردن، والتى تشارك أيضا ببحث عنوانه "البناء المراوغ فى القصة القصيرة جدا".

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تضم كلا من، الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور جميل حمداوى، رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا بالمغرب، ومنير عتيبة، وحسام عبد القادر، والدكتور هيثم الحاج على، والدكتور شريف عابدين، ومحمد عطية محمود، ومنى عارف، وهناء عبد الهادى، ورشاد بلال، وهبة فاروق.