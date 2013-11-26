داء "الليشمانيات" ينتشر فى شمال سيناء والمناطق الصحراوية

داء الليشمانيات هو مرض يصيب الجلدى ويؤدى إلى ظهور جروح متقرحة، يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات، وتدوم لمدة أشهر على الرغم من العلاجات المختلفة.

يقول الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق إن الليشمانيات عبارة عن قرحة تصيب الجلد خاصة فى الأطراف، نتيجة تعرض الإنسان للدغة نوع من الحشرات الصحراوية تعرف باسم ذبابة الصحراء وهى تشبه الناموسة وتتواجد بكثرة فى مناطق شمال السعودية والأردن والعراق، وقد تظهر أحيانا فى مناطق شمال سيناء بمصر وعندما تلدغ الحشرة الإنسان تنقل له طفيل الليشمانيا.

وأشير أن الأعراض تظهر على هيئة حبة حمراء تتحول بعد ذلك للقرحة وتظل فى الجلد لمدة فد تتراوح بين عام لعامين، ولا تستجيب للعلاج بسهولة ولكن حديثاً أمكن استخدام أنواع من الأدوية الجديدة المضادة للطفيل مع أنواع من المضادات الحيوية مما مكن من السيطرة على المرض.

والليشمانيا نوعان، نوع يصيب الجلد وهو ما شرحناه، وهناك نوع آخر يسبب إصابة داخلية وتؤثر فى الكبد ويمثل خطورة على صحة الإنسان غير النوع الجلدى.