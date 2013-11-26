أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال

يعتبر الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة لتسوس الأسنان نظرا لنوعية الغذاء الذى يفضلونه، وكذلك إهمال طرق تنظيفها الناتج عن الجهل أحيانا.

وعن أهم الأسباب التى تؤدى إلى تسوس أسنان الطفل، قالت الدكتورة مى أمجد، إخصائية طب الأسنان جامعة القاهرة، تتعدد أسباب تسوس أسنان الأطفال، ومن أهمها بالطبع الإهمال وخاصة فى غياب التوعية الصحية بأهمية الاهتمام بالأسنان كباقى أعضاء الجسم وخاصة فى فترة الطفولة.

وأضافت، كما أن هناك العديد من الأسباب الأخرى مثل: التغذية غير الصحية للطفل وكثرة تناول الحلوى والسكريات، وإهمال الأهل للعناية الصحية بالأسنان اللبنية اعتمادا على كونها أسناناً مؤقتة ستستبدل بأخرى دائمة غير مدركين لحجم المخاطر التى يمكن أن تحدث جراء هذا الإهمال والذى قد يمتد تأثيره إلى الأسنان الدائمة.

وأشارت إلى أنه فى بعض الأحيان يحدث تغير فى طبيعة الأسنان كأن تنتشر بها التجاويف والتعاريج أكثر من الطبيعى، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لترسب الجير وإصابتها بالتسوس بشكل أسرع، وتلك النوعية يجب الانتباه لها وموالاتها اهتماما أكبر من المعتاد.