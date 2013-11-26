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مقتل 56 سوريًا فى عمليات النظام أمس

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مقتل 56 سوريًا فى عمليات النظام أمس مقتل 56 سوريًا فى عمليات النظام أمس

لقى 56 شخصًا من بينهم طفلان و4 سيدات، مصرعهم، فى عمليات عسكرية شنتها قوات النظام السورى باستخدام الأسلحة الثقيلة، أمس الاثنين، على المناطق التى تسيطر عليها قوات المعارضة فى مختلف المدن السورية.

وذكر بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التى تتخذ لندن مركزا لها، أن عمليات جيش النظام السورى، أسفرت عن مقتل 27 شخصا فى ريف وضواحى العاصمة دمشق، و11 فى إدلب، و7 فى حلب، و5 فى درعا، و3 فى الرقة، وشخصين فى دير الزور، وشخص آخر فى حمص.

وفى بيان أصدرته اللجنة التنسيقية المحلية السورية، أشارت إلى أن قوات النظام قصفت مناطق دوما وحرستا وبرزة واليرموك وداريا والمعضمية، إضافة إلى بلدتى القلمون والغوطة الشرقية.

وأضاف البيان أن قوات تابعة للجيش الحر، هاجمت نقاطا عسكرية للجيش النظامى، وأوقعت خسائر كبيرة بين الجنود.

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مصر 365