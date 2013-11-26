«السياحة الداخلية».. المستثمر «زعلان» و«الهيئة»: «لا تشكي لي أبكي لك»!

أدار الندوة : د. أحمد الجميعة

تواجه السياحة الداخلية تحديات كبرى على مستوى الاستثمار والتشريعات وتوفير الخدمات ومشروعات البُنية التحتية، وهو ما يفسّر حاجة المستثمرين والمستهلكين إلى دعم حكومي يرتقي إلى مستوى طموحات الجميع، وتحديداً مع تنامي مشروعات التطوير في المناطق، وما تشهده من مقومات سياحية تمكّنها من المشاركة والمنافسة في جذب السياح.

ولا تتوقف معوقات النهوض بالسياحة الداخلية إلى هذا الحد، بل إن خطط مواجهة غلاء الأسعار في الوحدات السكنية، والتنقل، والترفيه، والمعيشة غير كافية، وهو ما جعل المواطن يبحث عن وجهة خارجية هي أقل تكلفة -من وجهة نظره-؛ لأنها تجمع بين التغيير وخيارات التكلفة من دون ضغوطات مادية.

وتبقى الهيئة العليا للسياحة -رغم جهودها الكبيرة- في وجه "غضب المستثمرين" الذين وجدوا نظاماً جميلاً -وصفهم بالشركاء-، ولكن لم يجدو واقعاً ينطلقون منه، أو تفعيلاً يستندون عليه في تجاوز العثرات، والخروج من "التنظير" إلى حيز "المبادرة الفعلية"، وهو ما ترك انطباعاً من أن الحل أكبر من إمكانات الهيئة.

ندوة "الثلاثاء" تناقش السياحة الداخلية أمام تحديات الاستثمار والأنظمة.

نقلة نوعية

في البداية تحدث "م. أحمد العيسى" عن أهمية الاستثمار السياحي وأبرز مقوماته في المملكة؛ قائلاً: إن صدور نظام السياحة مؤخراً هو مؤشر قوي وواضح على الدعم الحكومي للقطاع السياحي، وتأكيد على أنّ صناعة السياحة في المملكة أصبحت واقعاً ملموساً يحتاج إلى تنظيم، معتبراً أنّ إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل (13) عاماً قد أحدث نقلة نوعية في المنظور السياحي، وقناعة المجتمع والدولة بأهمية السياحة كمشروع اقتصادي.

وأضاف أنّ المؤشرات كشفت أننا نشهد نقلة نوعية في السياحة الداخلية، والدليل ضغوطات حجوزات الطيران، وتحديداً في المواسم، موضحاً أنّ هذا الحراك يحتاج إلى ما يقابله من الاستثمارات السياحية، مشيراً إلى أنّ المملكة بدأت في العمل السياحي عندما ازدادت طموحات السائح السعودي، حيث لم يكن لديه قبل (20) سنة وعي سياحي عالٍ، وكانت طموحاته أقل من اليوم، وهو ما جعل من الضروري أن يقابل هذا الوعي المتجدد باستثمارات سياحية كبرى.

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فجوة وقصور

وأشار "م. أحمد العيسى" إلى أنّ هناك فجوة حاصلة بين العرض والطلب في السياحة الداخلية، حيث ما زالت تعاني من قصور في بعض قطاعاتها، كما أنّ البُنية التحتية في السياحة لا تساعد على تحقيق الهدف المأمول والوصول لرضا السائح، خصوصاً أنّ هناك تنافساً شديداً في مجال السياحة على المستويات الخليجية، والعربية، والعالمية؛ مما يجعلنا نبذل جهداً أكبر، سواءً من الدولة أو من المستثمرين، وإلاّ ستظل الطلبات على السياحة الخارجية. وأضاف: "كلما تأخرنا في مجالات التنمية السياحية نتسبب في هدر اقتصادي كبير، وقد يأتي يوم لا نستطيع أن نجد فيه البدائل سواءً داخلياً أو خارجياً، حيث أصبحت البدائل الخارجية القريبة محدودة، خصوصاً في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والأمني"، لافتاً إلى أننا أصبحنا مضطرين للدخول في سباق مع الزمن، من أجل إيجاد البديل؛ لأنّ عدد السكان الراغبين في السياحة كبير، ووضعنا الاقتصادي -الحمد لله- مرتفع؛ لذا لا بد من الإسراع في إيجاد بُنية تحتية سياحية عبر مستثمرين في مختلف المجالات السياحية.

تحفظ وتشنج

وعلّق "وليد السبيعي" على ما ذكره "م. أحمد العيسى"؛ مشدداً على أنّ تحقيق الإنجازات مرتبط بشكل كبير بوجود دعم حكومي أكبر، من خلال وضع وزارة المالية مثلاً أهداف وتطلعات هيئة السياحة في مقدمة أولوياتها، معتبراً أنّ قطاع السياحة يستوعب ثلاثة أضعاف القطاعات الأخرى؛ بسبب طبيعة التشغيل على ثلاث فترات، حيث يعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أنّ ثقافة المجتمع ما زالت متحفظة وربما متشنجة أحياناً تجاه أي فعالية سياحية تُنظم في المملكة؛ مما يهدد بتراجع المستثمر وتخوفه من ذلك، مطالباً بإيجاد بنية تنظيمية وتشريعية في مجال السياحة تفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين.

تحفيز المستثمرين

وتداخل "محمد المعجل"، موضحاً أنّ تذليل المعوقات التي تواجه المستثمر أحد أهم أهداف إنشاء هيئة السياحة، معتبراً هذا دليلا على أنّ المشرّع مقرٌ بأنّ هناك معوقات تواجه المستثمر، وبالتالي فإن المستثمرين لم يجدوا حلولاً كافية لتلك المعوقات، وأحجموا عن الاستثمار في مجال السياحة، واتجهوا للاستثمار في مجالات أخرى، لافتاً إلى أنّ من أهداف الهيئة كذلك: تحفيز المستثمر السياحي، معتبراً هذا أيضاً دليلا على أنّ المستثمر لم يجد تحفيزاً، بل كان يواجه صعوبات كثيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي وفرّت الدعم المادي وتسهيلات الأراضي.

وأضاف أنّ المشرّع بيّن أنّ المعني بالسياحة هو القطاع الخاص، من خلال إنشاء المنتجعات، والفنادق، وليست الدولة، وقرار هيئة السياحة أكّد على ذلك، موضحاً أنّه عندما صدر قرار إنشاء الهيئة من قبل مجلس الوزراء كان بمثابة إقرار من الدولة أن القطاع السياحي قطاع اقتصادي وخيار استراتيجي، ويجب أن يتم دعم هذا الخيار، لافتاً إلى أنّهم طالبوا كثيراً بأن يجد القطاع السياحي الدعم الكامل من الدولة، كأن يتم تصميم مدن سياحية -على غرار المدن الصناعية أو السكنية-.

دعم حكومي

وطالب "محمد المعجل" بايجاد صندوق للتنمية السياحية، مستشهداً بالتجربة الفرنسية، حيث تعتز فرنسا -التي يزورها سنوياً (70.000.000) سائح- بثقافتها، وعلى الرغم من ذلك استدعت شركة "ديزني" لإنشاء مشروع "ديزني لاند" بالقرب من "باريس"، ومنحتها الدولة أراضي مجانية، ووفرت لها كل الخدمات الخاصة بالنبية التحتية مجاناً؛ لدرجة أنّها أنشأت لها محطة قطار تربط جميع الدول الأوروبية ببوابة "ديزني"، إلى جانب تجربتي "شرم الشيخ" و"دبي"، حيث قدمت حكومتي "مصر" والإمارات" تسهيلات للمستثمرين حتى يساهموا في إنشاء مشروعات سياحية جاذبة، مشدداً على أنّه لن يتم تحقيق المطلوب من الخدمات السياحية من دون دعم حكومي متكامل.

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تمويل المشروعات

وعلّق "سعد المهنا" على ما ذكره "محمد المعجل"؛ مؤكّداً على أنّ هيئة السياحة عملت بمبدأ الشراكة مع المستثمرين والجهات الحكومية الأخرى، موضحاً أنّ الهيئة أُنشئت لغرض الاهتمام والعناية بالسياحة وتطويرها، والعمل على إنمائها، وتحقيق دخل للأفراد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أنّ العمل الآن جارٍ مع الشركاء لتحقيق ذلك، حيث تم تأسيس مجالس التنمية السياحية، يضم (13) منطقة إدارية إضافة إلى محافظتي "الأحساء" و"الطائف".

وأضاف أنّ الهيئة لا تملك أراضي لتمنحها للمستثمرين، إلاّ أنّهم الآن يعملون في محاولة لتوجيه وتحفيز ملاك الأراضي للاستثمار السياحي والاهتمام به، موضحاً أنّ النتائج لا تظهر بين يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى وقت أتمنى أن يكون وجيزاً، لافتاً إلى أنّ برامج الإقراض السياحي لم تتوقف؛ بسبب تعثر سداد بعض المستثمرين، بل تم إنشاؤها لأهداف معينة في ذلك الوقت، وقد تم تحقيق ذلك، منوهاً بأنّهم في الهيئة يسعون إلى تنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر برامج تمويل موجودة لدى بعض الجهات التمويلية، مثل: البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية، وصندوق كفالة، حيث قدمت هذه الجهات قروضاً ل(200) مشروع سياحي، بمبلغ يزيد على ال (200.000.000) مليون ريال، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشروعات مردوداً إيجابياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

شركة قابضة

وعلّق "م. أحمد العيسى" على ما ذكره "سعد المهنا"؛ مشدداً على أنّ هناك نقلة نوعية في مجال السياحة، لافتاً إلى القرارات الصادرة مثل قرار (209) الذي نص على دعم السياحة الوطنية، ووضعت له ست نقاط أساسية، منوهاً بأنّ هناك تغي

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