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بعد لميس فيروزة ترفض المشاركة في مسلسل كريم الجديد

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بعد لميس فيروزة ترفض المشاركة في مسلسل كريم الجديد بعد لميس فيروزة ترفض المشاركة في مسلسل كريم الجديد

بعد أن نشرت الصحافة التركية خبر مشاركة الممثلة التركية جانسو ديري الشهيرة بفيروزة زميلها آنجين أكيوريك الشهير بكريم بطولة مسلسله الدرامي الجديد "مال أسود وعشق كاذب"، المفترض أن يعرض في مطلع عام 2014 أعلن بعض مقربون من منتجه الشاب كريم شاتاي أنّ الإتفاق مع جانسو تعثّر ووصل إلى طريق مسدود، وأنّ البحث جار عن ممثلة بديلة لها منذ أسبوعين، على أن تكون قريبة الشبه شكلاً من الممثلة جانسو ديري صاحبة الستايل الخاص بها.
وقد تمّ تسريب أخبار مفادها أنّ شركة الإنتاج "قمر" لصاحبها شاتاي بصدد إجراء مقابلات دقيقة مع أكثر من 100 ممثلة تركية معروفة ومبتدئة، لاختيار الممثلة الأنسب لطبيعة الدور والشخصية من الناحتين الشكلية والدرامية.
وأكّد مصدر مجهول أنّ الإتفاق تعثّر جراء طلب جانسو أجراً كبيراً، بالإضافة إلى شروط أخرى لم يتم الموافقة عليها.
وبانسحاب جانسو، يلاحق سوء الحظ آنجين أكيوريك في مسلسله الجديد الذي قيل إنّ مريم أوزيرلي أول من رشحت لبطولته بعد انسحابها من الموسم الرابع من "حريم السلطان" ورفضته بسبب وجودها في ألمانيا، ثم رفضته الممثلة توبا بيوكستون الشهيرة بلميس لحرصها على نيل إجازة طويلة مع عائلتها بعد انتهائها من مسلسلها الأخير "20 دقيقة"، والآن عادت ورفضته جانسو ديري الشهيرة بسيلا وفيروزة لعدم إستجابة الشركة لطلباتها.
فمن هي المرشحة الرابعة التي ستشارك كريم بطولته؟وهل هناك إحتمال ولو 20% بأن تنقذ صديقته المقربة بيرين سات الموقف وتشاركه بطولته بعد نجاحهما معاً في مسلسل "فاطمة"، مع إنه احتمال مستبعد لأن بيرين سات اليوم أعلى الممثلات أجراً .

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