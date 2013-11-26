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حفل تكريم المتفوقين بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية

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حفل تكريم المتفوقين بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية حفل تكريم المتفوقين بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية

يحتفل نادى اليخت المصرى بالإسكندرية، برئاسة الدكتور يسرى الجمل، بتكريم أبناء النادى من المتفوقين علميا فى المراحل التعليمية المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى درجة الدكتوراه، حيث يبلغ عددهم 67 متفوقا، وذلك فى السادسة من مساء الخميس الموافق 28 نوفمبر الجارى، بمقر النادى بالإسكندرية.

وتنظم الاحتفال اللجنة الثقافية بالنادى، برئاسة الدكتور عبد المحس عمر، كما تم توجيه الدعوة للمشاركة فى هذه الاحتفالية لكل من اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية وإلى رئيس جامعة الإسكندرية وإلى وكلاء وزارة التعليم والشباب والرياضة بالإسكندرية، وأيضا بحضور عائلات المتفوقين.

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