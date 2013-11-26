اليوم.. وزير التعليم بالغردقة لتوزيع "التابلت" على طلاب الثانوية

يزور الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بعض المدارس بمحافظة البحر الأحمر، لتوزيع أجهزة تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، من ضمن الـ6 محافظات الحدودية الأولى التى تخوض تجربة "التابلت".

ومن المقرر أن يبدأ وزير التعليم جولته صباح اليوم بمدينة الغردقة، بحضور طابور الصباح بمدرسة الغردقة الثانوية المشتركة بمنطقة حفر الباطن، وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب، ثم ينتقل إلى المدرسة الصناعية، وبعد ذلك يعقد مؤتمراً صحفياً بإحدى قرى منطقة الممشى السياحى بالغردقة متحدثاً عن تجربة التابلت.

وسيرافق وزير التعليم أثناء زيارته كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ومصطفى حسن وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر، وأبو الحسن السنوسى وكيل المديرية.

من جانبها، استعدت مدارس الغردقة لاستقبال الوزير، حيث تم تعليق لافتات الترحيب به والوفد المرافق له على أبوابها.. وتأتى محافظة البحر الأحمر من ضمن المحافظات الحدودية التى يتم توزيع أجهزة "التابلت" بها كمرحلة أولى، باعتبارها محافظات أولى بالرعاية ضمن مخطط لتوزيع 35 ألف جهاز على مدارس مصر.