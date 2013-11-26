البرتقال يجنبك الإصابة بالسرطان ويحمى الجهاز الهضمى

تتعدد فوائد البرتقال، ولأن فصل الشتاء يكثر فيه تناول البرتقال الذى يعد قيمة غذائية عالية للجسم، فقد أوضح أهميته دكتور راضى عزيز استشارى أمراض المناعة قائلا البرتقال يحتوى على عدد من الفيتامينات الهامة للجسم أهمها سى وبى، والبرتقال يعمل على زيادة مقاومة الجسم للأمراض ويرفع من مستواه الصحى، وهو ينشط الدورة الدموية ويزيد من امتصاص الحديد بالجسم وهو يقضى تماما على الأنفلونزا ويرفع البرتقال من كفاءة الجهاز الهضمى، وبشدة ويساعد البرتقال فى بناء العظام.

كما أنه يساهم فى الحد من الإمساك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ويساعد البرتقال فى الوقاية من مرض السرطان، ويساعد البرتقال فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، ويمنع البرتقال الإصابة بسرطان الرئة ويمنع إصابة العين بالمياه الزرقاء ويقوى جهاز المناعة بجانب تقليله من كمية الرصاص بالدم، وهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

والجدير بالذكر أن البرتقال يساعد فى فقدان الوزن لما يترتب عليه من احتوائه على العديد من الألياف بجانب كونه مصدرا هاما للبوتاسيوم الذى يخفض ضغط الدم، ويحمى أيضا البرتقال من هشاشة العظام ويعمل البرتقال على تقليل الالتهابات، بجانب ذلك فهو يقضى على القولون وقرحة المعدة لذا أحرص على تناول البرتقال بشكل يومى لتقى نفسك من الأمراض.