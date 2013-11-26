الجمعية الخليجية للإعاقة تطلق مسابقة «عبر برسمك عن حلمك.. خليج واحد»

تقيم الجمعية الخليجية للإعاقة – المكتب التنفيذي –المسابقة الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة 2013م، حيث سيقام معرض فني للمتسابقين في الرياض تحت شعار - عبر برسمك عن حلمك.. "خليج واحد". وأكد مساعد بن حسن العولة، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في المملكة أن الجمعية الخليجية للإعاقة تسعى إلى تعزيز دمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجتمعاتهم، وتفعيل طاقاتهم وإبراز مواهبهم، بما يخدم مشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع موضحا ان الرسم وغيره يعتبر من ألوان الإبداع من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها، ليس فقط في تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما أيضاً في تعزيز هذه المشاركة، من خلال تنمية مواهبهم الإبداعية وتهيئة الفرص أمامهم للتعريف بإبداعاتهم. وأضاف أن من أهم أهداف المسابقة الفنية إبراز مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة الفرص لتسليط الضوء الإعلامي على أعمالهم وإنجازاتهم، وإبراز دور الفن في خدمة القضايا الخليجية عموماً والوحدة الخليجية على وجه التحديد، والانتقال من مفاهيم الرعاية والدمج إلى مفاهيم المشاركة لذوي الإعاقة في قضايا أوطانهم الخليجية، وتشجيع وتحفيز ذوي الإعاقة وأسرهم على الانخراط في الفعاليات الوطنية والخليجية، وتحفيز وسائل الإعلام على الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة وإبراز أصحاب المواهب والميول الإبداعية منهم. وأهاب العولة بأسر ذوي الإعاقة بالمشاركة في هذه الفعالية، لجميع الإعاقات، على أن يكون المتسابق في المرحلة العمرية 12 – 20 عاماً، حسب الشروط المبينة في إعلان المسابقة المنشور في موقع الجمعية ووسائل التواصل الأخرى للمكتب التنفيذي.