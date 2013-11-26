طالبات التربية النموذجية يبدعن في تنظيم المناشط اللاصفية

يعتبر النشاط اللاصفي أحد أبرز الأمور التي تركز عليها مدارس التربية النموذجية من خلال سياساتها الأساسية والتي تطبق في جميع مجمعاتها المدرسية وذلك لبناء شخصية الطالب والطالبة واكتشاف مواهبهم وتطويرها وإبرازها وممارسة الخطابة والارتجال وصنع شخصية قيادية فاعله في مجتمعه وكان للمرحلة المتوسطة بنات في مجمع الريان مجموعة من المناشط والفعاليات كان إحداها:

لنترك المكان أنظف مما كان حيث أبدعت فيه الطالبات من خلال المحافظة على النظافة والتفاعل الايجابي، وكذلك من خلال حث الطالبات على النظافة والمحافظة على المكان سواء في المدرسة أو البيت أو أي مكان يتواجدن فيه، فيما عقدت دورة التشكيل بالصلصال في وقت لاحق لغرض تعلم التشكيل بالصلصال لإكساب الطالبات مهارات التعلم وتطوير قدراتهن الابداعية في احد المناهج الدراسية وهي التربية الفنية والتي تعد من المواد الدراسية الأساسية إلى جانب المناشط اللاصفية والتي تكسب الطالبة العديد من المهارات..

من جانب آخر تم تكريم المعلمات المشاركات في مسابقة النقل المدرسي الذي ينفذ داخل المدارس ويحقق تنافس بين المعلمات وما يقدم من خدمات للطالبات وإجراءات الأمن والسلامة وكانت انعكاساته ايجابية للأساليب المتبعة في تنفيذ مثل تلك البرامج .

من جهة ثانية تم تنفيذ برنامج توعوي طبي عن سرطان الثدي وقُدم البرنامج على هيئة ركن في المدرسة وبتقديم من طالبات المرحلة الثانوية وذلك بتعريفهن بالمرض وأسباب حدوثه وطرق الوقاية والعلاج وتم التواصل مع بعض الطبيبات في نفس المجال للتعريف بخطورة تلك الأمراض والتي تحتاج لتوعية مكثفة لحماية نساء المجتمع من الآفات.